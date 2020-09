Calciomercato Inter: super offerta dalla Samp per Candreva. Asamoah verso la MLS

Calciomercato Inter: Marotta e Ausilio continuano con il lavoro di sfoltimento della rosa nerazzurra. Candreva vicino alla Samp

Dopo l’addio di Diego Godin (nelle prossime ore la firma con il Cagliari) l’Inter continua a sfoltire la rosa per permettere a Conte di accogliere i nuovi arrivi. Secondo il Corriere dello Sport Candreva sarebbe vicinissimo alla Sampdoria, che gli ha offerto un contratto di 5 anni.

Dalbert, invece, può andarsene solo a titolo definitivo, non in prestito con diritto di riscatto anche perché la sua partenza obbligherebbe a prendere un quinto di sinistra (Alonso? Firpo? Emerson Palmieri?). Valigie pronte anche per Asamoah: ha mercato nella Mls americana altrimenti potrebbe risolvere il contratto.