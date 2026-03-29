Calciomercato Inter: Thuram con le valigie in mano, ma c’è un colpo già in canna per Ausilio! Nome nuovo per l’estate, di chi si tratta

Calciomercato Inter: Thuram ai saluti, ma spunta un colpo da parte di Ausilio e Marotta in vista dell’estate. Qual è il nome

Mentre l’Inter di Cristian Chivu si lancia con decisione verso la volata finale per lo scudetto, saldamente al comando della classifica di Serie A con 69 punti e un prezioso +6 sul Milan, i riflettori si spostano inevitabilmente sulle future dinamiche di calciomercato. Al centro delle discussioni ci sono le gerarchie dell’attacco nerazzurro, messe in seria discussione da un avvio di 2026 decisamente complicato per Marcus Thuram.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La crisi di Thuram e l’esplosione del giovane Pio Esposito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rendimento del francese è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza a causa di un preoccupante appannamento realizzativo che dura ormai da oltre un mese. Sebbene la proprietà Oaktree non lo abbia ufficialmente messo sul mercato, di fronte a un’offerta da 60-70 milioni di euro il club potrebbe vacillare, complice il forte interesse della Premier League e le ricche sirene provenienti dall’Arabia Saudita.

A spingere l’attaccante transalpino lontano da Milano è soprattutto l’inarrestabile ascesa di Pio Esposito. Il giovane centravanti ha già siglato 6 gol in campionato, risultando decisivo in sfide cruciali contro Juventus e Atalanta. La sua capacità di incidere ha convinto la società a puntare su di lui come partner ideale del rientrante Lautaro Martinez (atteso per il 5 aprile contro la Roma), rendendo di fatto Thuram un “sacrificabile” di lusso per finanziare il mercato estivo.

Il mirino di Ausilio: sfida per il talento Issa Doumbia

Il futuro del centrocampo nerazzurro potrebbe invece parlare la lingua di Issa Doumbia. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha messo nel mirino il gioiello classe 2003 del Venezia, autore di una stagione straordinaria in Serie B arricchita da 8 gol e 5 assist.

Valutato circa 8 milioni di euro, il giocatore è conteso anche da Milan e Roma. Per mister Chivu, l’italo-ivoriano rappresenterebbe un innesto perfetto per fisicità e inserimenti, un profilo “alla Koné” ma con costi decisamente più contenuti, in linea con la strategia societaria.

Oltre alle logiche di mercato, il destino del ragazzo è legato alla scelta della Nazionale. La Costa d’Avorio spinge per portarlo ai Mondiali 2026, ma il mediano attende la chiamata dell’Italia. L’Inter osserva con attenzione l’evoluzione di questo “intrigo” internazionale, pronta a sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi il talento emergente.