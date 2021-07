Calciomercato Inter, Zappacosta supera Bellerin: la situazione

Calciomercato Inter: nella corsa all’erede di Hakimi, Davide Zappacosta avrebbe superato Hector Bellerin per un posto in nerazzurro

Prosegue il casting per la fascia destra dell’Inter dopo la partenza di Hakimi, che nelle prossime ore sarà ufficializzato dal Paris Saint-Germain.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra sarà un rinforzo low cost, con la maggior parte dell’incasso del marocchino che servirà per far respirare il bilancio e sistemare i conti di Suning. Marcos Alonso e Dumfries sono i primi due nomi della lista – scrive Tuttosport – ma restano delle operazioni complicate viste le richieste di Chelsea e PSV Eindhoven. Più facile invece l’assalto a Zappacosta, con l’ex Genoa che ha costi più contenuti. L’italiano ha superato anche Bellerin, per il quale restano i problemi nel trovare un’intesa con l’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto.