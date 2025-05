Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco: Zirkzee e non solo, la strategia di Marotta

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato dell’Inter, con un doppio colpo in attacco per Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili mosse di calciomercato dell’Inter per il reparto offensivo.

ZIRKZEE PRIMO OBIETTIVO – «L’Inter ha individuato in Joshua Zirkzee, protagonista di una stagione straordinaria con il Bologna culminata con la vittoria della Coppa Italia e una qualificazione europea, il profilo ideale per affiancare Lautaro Martinez. L’eleganza, la tecnica e la capacità di giocare per la squadra dell’olandese sono qualità che Marotta e Ausilio apprezzano enormemente. L’ostacolo principale è rappresentato dalla clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida solo per il Bayern Monaco, che potrebbe decidere di riacquistarlo per poi rivenderlo a una cifra superiore. L’Inter punta a trattare con il Bologna, forte anche del gradimento del giocatore, ma la concorrenza di club di Premier League e della Juventus (che però sembra più defilata) è forte. Il club nerazzurro spera di poter chiudere intorno ai 50-60 milioni, magari inserendo una contropartita tecnica».

L’ALTERNATIVA BONNY – «Qualora la pista Zirkzee dovesse complicarsi eccessivamente, l’Inter ha già pronta un’alternativa di altissimo profilo: Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese del Parma, classe 2003, è reduce da una stagione da protagonista in Serie A [ipotizzando che il Parma si sia salvato, come da nostro scenario precedente sulla lotta salvezza], dove ha messo in mostra una fisicità imponente abbinata a una buona tecnica e a una sorprendente velocità. Il suo potenziale è enorme e il suo costo, seppur destinato a salire, sarebbe inferiore a quello di Zirkzee. Bonny rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro, un profilo che l’Inter segue da vicino».