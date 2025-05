Zirkzee Inter, si può fare! Ecco la strategia e formula dei nerazzurri per l’affare dallo United: i dettagli

Zirkzee Inter, l’affare si può fare! C’è la strategia e formula del club nerazzurro per il colpo dallo United: i dettagli

La pista che porta Joshua Zirkzee all’Inter è più di una semplice suggestione di mercato. L’attaccante, passato dal Bologna al Manchester United la scorsa estate, potrebbe già tornare a calcare i campi della Serie A nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione non rappresenterebbe un ostacolo economico insormontabile per i nerazzurri. Ausilio e Marotta stanno già definendo la strategia per portarlo a Milano.

ZIRKZEE INTER – «I tempi non sono ancora maturi. Il campo, infatti, ha sempre la priorità. Vale per l’Inter, nel pieno dello sprint scudetto con sole 2 giornate alla fine del campionato, ma soprattutto proiettata verso la finale di Champions del 31 maggio. Ma vale pure per il Manchester United, che deve solo arrivare in fondo ad una deludente Premier, ma che può ancora salvare la stagione vincendo l’Europa League contro il Tottenham, mercoledì prossimo. In viale Liberazione, però, stanno già progettando l’assalto a Zirkzee, che scatterà appunto dopo la sfida con il Psg a Monaco di Baviera».

STRATEGIA E FORMULA – «Con il passare dei giorni, infatti, sta assumendo contorni sempre più definiti l’offerta che verrà presentata ai Red Devils. Come già anticipato, nei piani del club nerazzurro, l’operazione verrà strutturata attraverso un prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligo a determinate condizioni. Ebbene queste condizioni dovranno essere collegate al rendimento di Zirkzee, piuttosto che ai traguardi potenziali della squadra. Toccherà all’olandese, insomma, fare la differenza sul campo e conquistare la permanenza in nerazzurro. A quel punto, l’Inter sarà ben felice di completare un investimento certamente sostanzioso. Già, ma quanto? Beh, la cifra per il riscatto potrebbe aggirarsi sui 35 milioni più bonus. In linea, quindi, con i 40 milioni che lo United aveva versato la scorsa estate per attivare la clausola di uscita dal Bologna. La stagione di Zirzkee in Inghilterra è risultata ben lontana dalle aspettative, di conseguenza la sua quotazione non è aumentata, ma non è nemmeno precipitata, tenuto conto dei suoi quasi 24 anni (li compirà il 22 maggio) e di mezzi tecnici, comunque, fuori discussione»

