Calciomercato Juve: Di Maria per il dopo Dybala, Neres l’alternativa. I bianconeri cercano un mancino per il tridente

Come riportato da Sky Sport la Juventus per il dopo Dybala cerca un esterno mancino che sia adattabile al 4-3-3. L’intenzione sarebbe quella di prendere un calciatore giovane, ma occhio anche alle opportunità: è per questo che la Juventus sta sondando Angel Di Maria (34 anni), in scadenza con il Paris Saint-Germain proprio a giugno.

Il ‘Fideo’ potrebbe accettare un contratto breve (un anno o due) per poter poi concludere la carriera in Argentina. L’altro giocatore che interessa alla Juventus è di proprietà dello Shakhtar Donetsk: si tratta di David Neres (25 anni ex Ajax), che ha una clausola rescissoria per cui, a causa della guerra, può liberarsi a condizioni convenienti.