Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia

Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! La valutazione fatta dal Marsiglia

La Juventus inizia a muovere i primi passi per disegnare il futuro del reparto offensivo, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti una squadra più profonda e più competitiva nella prossima stagione. Al centro delle riflessioni resta innanzitutto Dusan Vlahovic, centravanti serbo il cui rinnovo viene indicato da La Gazzetta dello Sport come il primo passaggio chiave nella costruzione del nuovo attacco. Accanto al numero 9, però, la dirigenza starebbe già valutando un innesto di qualità sulla corsia destra, un profilo tecnico e imprevedibile capace di dialogare con Kenan Yildiz, talento turco ormai considerato uno dei punti fermi del progetto juventino. In questo quadro, il nome che la rosea rilancia con maggiore forza è quello di Mason Greenwood, attaccante inglese oggi all’Olympique Marsiglia, club con cui è sotto contratto fino al 2029.

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Greenwood è il nome caldo, ma l’operazione resta complessa

Secondo l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, Greenwood sarebbe il profilo in cima alla lista della Juventus per rinforzare l’attacco esterno. Il giocatore milita nel Marsiglia dall’estate 2024, e in questa stagione continua a essere uno dei riferimenti offensivi della squadra, con numeri rilevanti anche in Ligue 1. La valutazione attorno ai 50 milioni di euro citata dal quotidiano trova una sponda anche nelle stime di mercato più recenti, ma resta chiaro che l’eventuale trattativa richiederebbe un investimento pesante. Sempre la rosea sottolinea che i rapporti tra la Juve e il club francese sono positivi e che la società torinese vorrebbe muoversi in anticipo, anche per evitare inserimenti successivi di altri club.

Il nodo è il contesto del Marsiglia, mentre Zhegrova resta sullo sfondo

Sul piano strettamente fattuale, oggi Greenwood è un giocatore centrale nell’organico dell’OM, come mostrano sia il sito ufficiale del club sia le statistiche della Ligue 1. Per questo la Juventus non si troverebbe davanti a un’operazione semplice né automatica. Resta poi sullo sfondo il nome di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro che, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, potrebbe rientrare in alcuni ragionamenti di mercato paralleli. Al momento, però, il profilo che più accende la fantasia del club bianconero resta Greenwood. La Juve lavora sull’attacco del futuro e vuole farlo partendo da certezze interne, come Vlahovic e Yildiz, e da un possibile colpo internazionale capace di alzare subito il livello tecnico del reparto.