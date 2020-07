Calciomercato Juve: i due nomi per il dopo Higuain

La Juventus è alla ricerca di calciatori che possano migliorare la rosa: ecco la situazione dell’attacco in caso di partenza di Higuain

La Juventus è sempre alla ricerca di calciatori che possano migliorare la sua situazione attuale. Nella stagione che sta per volgere al termine si è sentita la mancanza di una punta centrale, con la situazione particolare di Higuain.

Come appreso dalla redazione di Juventusnews24, la Juventus ricorrerebbe all’acquisto di una punta solo in caso di cessione (probabile ma non definita) di Higuain. I nomi in lizza sono due: Arek Milik, favorito, e Raul Jimenez del Wolverhampton.