Calciomercato Juve: idea Dzeko, Paratici ci prova per il bosniaco

Dzeko alla Juve, la richiesta di Sarri a Paratici: i bianconeri ci provano. Il centravanti bosniaco può essere una soluzione

La Juventus pensa anche ad Edin Dkeko della Roma e lo fa, scrive Tuttosport, per esplicita richiesta di Maurizio Sarri a Fabio Paratici. Il centravanti bosniaco piace per caratteristiche, esperienza internazionale e costo moderato. Gli ottimi rapporti con la Roma permetterebbero una trattativa più facile rispetto a quella da imbastire con il Napoli per Milik.

Ma ci sono degli svantaggi: il giocatore è un classe ’86 e quindi un profilo poco coerente con il progetto di ringiovanimento del club. Inoltre guadagna 7 milioni all’anno, non pochi per una società che intende abbattere il proprio monte ingaggi.