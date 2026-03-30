Calciomercato Juve: Kolo Muani dice sì anche senza Champions League. Il gesto del francese e come cambiano i piani in attacco

Calciomercato Juve: Kolo Muani vuole tornare in bianconero anche senza Champions League. Così cambiano i piani in attacco

La Juventus ha tracciato in modo chiaro e definitivo le linee guida per il futuro del proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha le idee ben definite: consolidare i punti fermi e intervenire sul mercato con innesti mirati per innalzare la competitività della rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti ripartirà da una grande certezza in attacco.

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Il rinnovo di Dusan Vlahovic: pilastro del progetto

Il punto fermo e inamovibile della squadra è Dusan Vlahovic. La società e l’allenatore sono in totale sintonia sulla centralità del centravanti serbo. I contatti tra la dirigenza e l’entourage del giocatore sono costanti per definire il rinnovo di contratto, con l’intento di limare rapidamente gli ultimi dettagli legati principalmente alle pendenze sulle commissioni. L’obiettivo comune è arrivare in tempi brevissimi alla definitiva fumata bianca per blindare il bomber.

Il budget e l’obiettivo Randal Kolo Muani

Parallelamente alle questioni interne, il club lavora per affiancare a Vlahovic un attaccante di caratura internazionale. La dirigenza ha stanziato un budget compreso tra i 30 e i 45 milioni di euro, una forbice legata all’eventuale qualificazione in Champions League. In cima alla lista dei desideri c’è un profilo condiviso all’unanimità da società e staff tecnico: Randal Kolo Muani. Il francese ha lasciato un ricordo eccellente a Torino durante la sua precedente parentesi semestrale, impreziosita da 10 gol complessivi.

Attualmente in prestito al Tottenham – dove ha da poco perso l’appoggio del tecnico Igor Tudor – l’attaccante farà rientro formale al PSG al termine del campionato inglese. La sua volontà, però, è ferrea: desidera tornare alla Juventus a titolo definitivo, accettando la maglia bianconera anche in caso di mancata qualificazione in Champions, e al momento non sta prendendo in considerazione altre offerte.

Le cifre dell’affare e la tattica di Spalletti

L’operazione appare finanziariamente alla portata: la richiesta del club parigino per il cartellino si aggira sui 30 milioni di euro. I contatti tra la dirigenza juventina, l’entourage e gli intermediari proseguono in un clima molto positivo. Sul piano tattico, mister Spalletti considera Kolo Muani il profilo ideale. Il classe 1998 transalpino può infatti agire sia come preziosa alternativa a Vlahovic (andando a colmare la lacuna lasciata dalle prestazioni deludenti di Lois Openda), sia come partner offensivo titolare. Una mossa strategica fondamentale per alzare il tasso tecnico e tornare a lottare per lo Scudetto.