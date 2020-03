Calciomercato Juve: Leonardo vuole portare Pjanic al PSG

Calciomercato Juve: Miralem Pjanic potrebbe lasciare Torino e tornare in Francia, questa volta al Paris Saint Germain

Il futuro di Miralem Pjanic alla Juve è un rebus. Prima della sospensione della Serie A, il centrocampo bianconero era letteralmente rinato con Bentancur davanti alla difesa e il bosniaco in panchina. Per questo motivo l’ex Roma potrebbe finire sul mercato.

In prima fila per il centrocampista c’è il Paris Saint Germain di Leonardo. Pjanic ha un contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione. La Juve potrebbe cederlo in estate per far spazio a Kulusevski (già preso) e a uno tra Pogba, Tonali e Aouar.