Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime

Calciomercato Juve: Mateta ha comunicato la decisione per il suo futuro al Crystal Palace! Gli aggiornamenti non lasciano dubbi

Il segnale che il calciomercato Juve attendeva è arrivato, forte e chiaro, direttamente da Londra. La situazione di stallo attorno a Jean-Philippe Mateta si è sbloccata nelle ultime ore, aprendo autostrade interessanti per il mercato bianconero. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il suo account X, la vicenda è giunta a un punto di non ritorno che potrebbe favorire l’approdo del giocatore a Torino.

La presa di posizione: addio immediato

Il centravanti francese ha deciso di forzare la mano. Mateta e il suo entourage hanno informato ufficialmente i vertici del Crystal Palace della loro ferma intenzione di lasciare il club. Il dettaglio cruciale riguarda le tempistiche: il giocatore ha fretta. Non c’è la volontà di attendere la sessione estiva; l’obiettivo di Mateta è trasferirsi immediatamente, entro la chiusura di questa finestra invernale di gennaio. Una mossa che testimonia la voglia del calciatore di misurarsi subito con una nuova realtà, dopo aver ascoltato i progetti proposti dalle pretendenti.

Il duello: Spalletti osserva, il Villa insiste

Stando alle indiscrezioni, Mateta avrebbe già avuto colloqui diretti sia con la Juventus che con l’Aston Villa. Da una parte c’è il fascino della “Vecchia Signora” e la possibilità di essere il perno centrale nel gioco di Luciano Spalletti. Dall’altra c’è la ricca Premier League e i Villans, che nonostante le manovre recenti (l’affare Abraham), restano vigili sul francese.

La palla al Palace

La volontà del bomber è cristallina, ma l’affare non è ancora concluso. L’ultima parola spetta inevitabilmente al Crystal Palace, detentore del cartellino. Il club londinese deve ora valutare la convenienza di un addio immediato: trattenere un giocatore scontento è un rischio, ma perderlo a gennaio richiede un sostituto all’altezza (il nome di Guessand circola già da ore). Le trattative sono in corso e frenetiche: la Juventus resta vigile, pronta a sferrare l’attacco decisivo ora che il giocatore ha fatto la sua mossa.