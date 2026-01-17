Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera

Calciomercato Juve: Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza sono i nomi caldi in queste ore per i bianconeri. Cosa sta succedendo

Quarantotto ore di lavoro in simbiosi per tracciare la rotta definitiva. Luciano Spalletti e Marco Ottolini hanno vissuto giorni di stretto contatto dopo il ritorno del dirigente dalla missione spagnola. Il summit ha prodotto una decisione univoca: la Juventus non aspetterà l’estate, ma interverrà subito per colmare le lacune, puntando su un nuovo centravanti e un esterno destro. Lo riferisce Tuttosport.

Attacco: Mateta in pole position, ma serve lo sconto

Il casting per il vice-Vlahovic (o suo erede) ha un vincitore netto: Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace ha scalato le gerarchie. La volontà del giocatore è un assist prezioso: Mateta vuole Torino subito, complice anche il caos che regna nel club londinese (con l’addio annunciato del tecnico Oliver Glasner e la partenza del difensore Guehi). Tuttavia, l’ostacolo economico è alto. Le Eagles valutano il cartellino tra i 30 e i 35 milioni, cifra che richiederebbe alla Juve uno sforzo extra budget o una cessione eccellente. I londinesi si stanno tutelando trattando Chérif dell’Angers: un segnale che lo spiraglio è aperto.

Le alternative: l’occasione turca e la pista Beto

Se la trattativa per il francese dovesse arenarsi, Comolli e Ottolini hanno pronte le contromosse. Prende quota l’ipotesi Youssef En-Nesyri: il Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto (senza obbligo), una formula che ingolosisce la dirigenza per la sua sostenibilità. Resta viva anche la pista Beto. Il portoghese dell’Everton, vecchia conoscenza della Serie A con l’Udinese, è un profilo solido. Su di lui c’è anche il Napoli (che però deve prima vendere Lorenzo Lucca), ma i bianconeri restano avanti nelle preferenze se decideranno di affondare il colpo.

Difesa: braccio di ferro per Mingueza

Per la fascia destra, il nome è uno solo: Oscar Mingueza. Il terzino del Celta Vigo, cresciuto nella scuola del Barcellona e dotato di ottima tecnica, è stato bloccato per giugno a parametro zero. La strategia della Juve, però, è portarlo a Torino entro fine mese. L’offerta presentata ai galiziani è inferiore ai 4 milioni di euro. Il Celta si trova davanti a un bivio: incassare subito una cifra minima o trattenere il giocatore per altri sei mesi in Liga ed Europa League, perdendolo poi gratis in estate. La sensazione è che la volontà del ragazzo possa essere decisiva.