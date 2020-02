Calciomercato Juve, Pogba a ‘soli’ 60 milioni: ecco l’ipotesi

Calciomercato Juve, Pogba a ‘soli’ 60 milioni di euro. Ecco l’ipotesi del tabloid inglese Daily Mail sul valore di mercato

Sessanta milioni di euro. Questa la valutazione di Paul Pogba effettuata dal Daily Mail: il tabloid inglese, infatti, ha analizzato la situazione contrattuale del francese, che ha ancora un anno con i Red Devils.

Chiedere una cifra maggiore, per poi rischiare di perderlo in estate a parametro zero, non rientra nei piani del club britannico. La Juve attende, ma attenzione anche al Real Madrid.