Calciomercato Juve, quante occasioni dal PSG: in tre verso l’addio

Calciomercato Juve: nella prossima estate i bianconeri potrebbero approfittare dell’addio al PSG di alcuni big

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid, in casa PSG è ora tempo di bilanci: non è escluso che in estate possano esserci partenze illustri per rimettere a posto i conti.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, in tre potrebbero lasciare Parigi: quasi sicuramente a fare le valigie saranno Icardi e Wijnaldum, ma non è da escludere anche una clamorosa partenza di Neymar. La Juventus, intanto, monitora a distanza la situazione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24