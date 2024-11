Calciomercato Juve, clamorosa idea Tonali: Giuntoli studia il colpo, la situazione

Le ultime sull’interesse della Juve per Sandro Tonali, centrocampista italiano di proprietà del Newcastle. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela l’interesse della Juve per Sandro Tonali.

JUVE SU TONALI – «L’intreccio del Destino, che a volte tratteggia percorsi da film, lo vuole stasera in campo a San Siro. Quello che è stato il suo stadio. Quello che la fantasia dei tifosi, soprattutto a Milano (sponda rossonera), vorrebbero tornasse ad essere il suo. Il romanticismo, però, si scontra con le difficoltà che l’operazione comporterebbe. Ci sarebbe anche la Juve, interessata: il gradimento tecnico non si discute, ma è una trattativa molto onerosa e in giro non arrivano conferme. Fantasie, appunto, ma sognare non costa nulla. Anche perché il Newcastle, che lo pagò 64 milioni di euro un anno e mezzo fa e che ha rappresentato la sua isola felice durante la squalifica, non naviga certo con il vento in poppa. Sandro (che ha un contratto fino al 2028) ha giocato solo 4 delle 9 partite dal primo minuto, la squadra è all’ottavo posto, al momento fuori dalle coppe e con il tecnico Eddie Howe in discussione».