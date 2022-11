Calciomercato Juve, tre squadre di Premier su Rabiot

Calciomercato Juve, sirene inglesi per Adrien Rabiot, che va in scadenza a giugno e non disdegnerebbe un’avventura in Premier

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot potrebbe decidere di salutare la Juve per tentare l’avventura in Premier League al termine di questa stagione.

Il francese andrà in scadenza a giugno e l’intesa per il rinnovo non c’è ancora, nonostante i bianconeri siano convinti dalle ultime prestazioni fornite dal giocatore. In Inghilterra, intanto, Liverpool, Manchester United e Newcastle starebbero seguendo la situazione, sapendo che il giocatore non disdegnerebbe un’avventura in un altro campionato.

