Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane Kaio Jorge

Calciomercato Juventus, il talento del Santos Kaio Jorge piace anche ai bianconeri. Sarà lotta sul mercato con il Real Madrid

Il presente si chiama Juventus-Inter, ma i bianconeri guardano come al solito al futuro. L’edizione odierna di Tuttosport in edicola oggi fa il punto sulla situazione in casa bianconera: piace il giovane talento del Santo Kaio Jorge, già visionato dal Real Madrid.

Diciotto anni compiuti da poco, Paratici continuerà a monitorare la situazione: attenzione però ai Blancos, ancora sulla strada dei bianconeri per quanto riguarda il mercato.