Calciomercato Juve, caccia agli esterni per gennaio: quattro profili nel mirino di Comolli. Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, obiettivo esterni per gennaio: quattro nomi sul taccuino di Comolli. Le ultimissime

L’infortunio di Gleison Bremer non modifica i piani tattici di Igor Tudor, deciso a proseguire con la difesa a tre, ma costringe la Juventus ad anticipare le proprie mosse in vista del mercato di gennaio. La priorità, come sottolineato da Tuttosport, è l’arrivo di un esterno a tutta fascia: il casting è già partito.

L’occasione Raphaël Guerreiro

Il nome più intrigante è quello di Raphaël Guerreiro. Il portoghese, classe 1993, è in scadenza con il Bayern Monaco e con Vincent Kompany sta trovando pochissimo spazio. Una condizione che lo rende un’opportunità ghiottissima per la Signora. I contatti con i bavaresi potrebbero intensificarsi già a gennaio, magari inserendo nella trattativa anche il nome di Dusan Vlahovic, da tempo nel mirino del club tedesco.

Le alternative: Clauss e i giovani talenti

Non solo Guerreiro. Resta viva la pista che porta a Jonathan Clauss, esterno francese del Nizza, classe 1992, già seguito in estate e considerato una soluzione più economica per tamponare l’emergenza. Sullo sfondo, invece, continuano a piacere i profili giovani: Brooke Norton-Cuffy (2004, Genoa) e Arnau Martinez (2003, Girona).

Un rebus tattico da risolvere

L’eventuale arrivo di un mancino come Guerreiro consentirebbe a Tudor di spostare stabilmente Andrea Cambiaso sulla corsia destra, risolvendo un altro nodo tattico. La Juventus ha le idee chiare: l’infortunio di Bremer ha solo accelerato i tempi. La caccia all’esterno è ufficialmente partita.

