Maresca Juventus, è una suggestione per il futuro della panchina bianconera? La rivelazione a sorpresa

Maresca Juventus, ipotesi per il futuro della panchina bianconera: spunta una rivelazione inaspettata

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus segue con grande attenzione il percorso di Enzo Maresca, oggi alla guida del Chelsea e con un passato da centrocampista bianconero. Il suo nome figura tra quelli più stimati dalla dirigenza, un’idea affascinante che, a determinate condizioni, potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto.

Non per l’oggi, ma per il domani

È importante chiarirlo: nessuna trattativa è in corso. Igor Tudor resta saldo sulla panchina della Juve, anche se – come per ogni allenatore – i risultati saranno sempre il vero giudice. Maresca, dal canto suo, ha un contratto lungo con il Chelsea, valido fino al 2029, e un rapporto solido con il club londinese. Per questo il suo nome rappresenta più un’opzione da custodire per il futuro che una scelta immediata.

Il filo che lega Maresca alla Signora

Perché proprio lui? La risposta sta nel legame speciale che Maresca ha con il mondo bianconero. Ex giocatore della Juve, conosce a fondo l’ambiente e ne incarna lo spirito. La società apprezza non solo le sue qualità tecniche, già messe in mostra al Leicester e ora al Chelsea, ma anche le doti umane e manageriali.

Dopo l’esperienza come vice di Guardiola al Manchester City, Maresca ha intrapreso un percorso da primo allenatore che lo ha visto proporre un calcio moderno, coraggioso e propositivo.

Un ritorno che fa sognare

Il suo nome è stato annotato sul taccuino della dirigenza: un’opzione suggestiva, un ritorno che accenderebbe la fantasia dei tifosi. Per ora resta soltanto un’idea, ma nel calcio – si sa – i grandi amori possono fare lunghi giri e poi ritornare. La Juventus osserva, con stima e affetto, uno dei suoi grandi ex.

LEGGI ANCHE – Infortunio Bremer, intervento riuscito: le condizioni del difensore della Juventus

