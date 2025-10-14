Infortunio Bremer, intervento riuscito: le condizioni del difensore della Juventus

Infortunio Bremer: operazione riuscita, il difensore già pensa al ritorno in campo. Ecco quanto dovrà stare fermo il centrale brasiliano

La notizia che tutti i tifosi bianconeri attendevano con ansia è finalmente arrivata: l’operazione al ginocchio di Gleison Bremer è perfettamente riuscita. L’infortunio di Bremer, che aveva destato grande preoccupazione nell’ambiente Juventus, è stato trattato chirurgicamente questa mattina e il difensore brasiliano ha già iniziato a pensare al suo rientro. Una tegola importante per Igor Tudor, che dovrà fare a meno del suo leader difensivo per diverse settimane, ma anche un segnale di speranza per il futuro.

Infortunio Bremer: il comunicato ufficiale della Juventus

La Juventus ha reso noto l’esito dell’intervento con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Nella nota si legge che Gleison Bremer è stato sottoposto a un’operazione di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista di fama mondiale nella chirurgia del ginocchio, alla presenza del medico sociale bianconero dottor Paolo Cavallo.

Il club ha confermato che l’operazione è perfettamente riuscita e che nei prossimi giorni il difensore inizierà il percorso di riabilitazione mirato al ritorno in campo. Tutto lo staff medico juventino seguirà con attenzione l’evoluzione dell’infortunio di Bremer, con l’obiettivo di consentirgli un recupero completo e sicuro.

Tempi di recupero e impatto sull’organico di Tudor

L’infortunio di Bremer rappresenta una perdita pesante per la Juventus. Il centrale brasiliano è una pedina fondamentale nella retroguardia di Tudor, sia per leadership che per solidità difensiva. Fortunatamente, rispetto al grave stop dello scorso anno – quando Bremer aveva subito la rottura del legamento crociato dello stesso ginocchio – questa volta la situazione appare meno seria.

I tempi di recupero stimati dopo una meniscectomia artroscopica sono di circa 40-50 giorni. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di riavere Bremer a disposizione entro la fine di novembre, magari subito dopo la prossima sosta per le nazionali.

Nel frattempo, Tudor dovrà ridisegnare la difesa per affrontare un calendario impegnativo che comprende sfide contro Como, Real Madrid e Lazio. Tutti a Torino, però, confidano nella forza di volontà del difensore brasiliano: l’infortunio di Bremer è solo un altro ostacolo sulla strada di un giocatore che ha già dimostrato di saper tornare più forte di prima. LEGGI ANCHE >>> Infortunio Bremer, la strategia della Juventus: niente mercato e stop già definito: i dettagli