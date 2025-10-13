Infortunio Bremer, la strategia della Juventus: niente mercato e stop già definito: i dettagli

Infortunio Bremer, la Juve valuta le mosse: i piani del club e i tempi di recupero del difensore brasiliano. Le ultimissime

Brutte notizie per la Juventus: l’infortunio di Gleison Bremer è più serio del previsto. Il difensore brasiliano dovrà sottoporsi a un intervento al menisco, come rivelato da Fabrizio Romano. I tempi di recupero saranno più lunghi di quanto inizialmente stimato, ma il club non interverrà sul mercato.

Il problema è nato dopo la botta al ginocchio che lo aveva già costretto a saltare le sfide con Villarreal e Milan. Gli ultimi esami hanno evidenziato la necessità di un’operazione, legata a una ricaduta sullo stesso ginocchio che in passato aveva già creato difficoltà.

Secondo Romano, lo stop sarà di oltre un mese: Bremer tornerà soltanto dopo la prossima sosta per le Nazionali, a metà novembre. Lo staff medico adotterà la massima cautela, vista la storia clinica del giocatore.

La strategia della Juve Nonostante l’assenza pesante per Igor Tudor, la società non ha intenzione di ricorrere al mercato degli svincolati. “Non è uno stop lungo come una rottura del crociato”, ha spiegato Romano, sottolineando come il club conti di riavere il centrale in poco più di un mese.

La fiducia resta riposta nei difensori già in rosa: Gatti, Rugani e Kelly saranno chiamati a reggere la retroguardia bianconera in attesa del rientro del leader difensivo.

