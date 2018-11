Kean debutterà in Nazionale contro gli Usa: anche il suo agente Raiola assisterà al match e parlerà di mercato con la Juventus

Questa sera l’attaccante della Juventus, Moise Kean, debutterà con la maglia della Nazionale, allenata da Roberto Mancini. Ad assistere al match ci sarà anche il suo agente, Mino Raiola, che con ogni probabilità incontrerà anche i dirigenti bianconeri per parlare del futuro del suo giovane assistito. In estate è rimasto, consapevole del poco spazio, ma convinto che allenarsi con Ronaldo lo avrebbe migliorato.

A gennaio, però, è probabile una sua partenza per trovare maggior minutaggio: la Juve, in ogni caso, dopo aver rinnovato il suo contratto, lo cederà in prestito o con la recompra, per non perderne il controllo. In Italia lo cercano Udinese, Bologna, Empoli e Parma, ma non si esclude la pista estera dell’Olympique Marsiglia. Raiola, inoltre, ne approfitterà per discutere di altre due situazioni di mercato: il ritorno di Pogba e l’acquisto del difensore de Ligt. Paratici, infatti, segue con attenzione le due piste, consapevole delle difficoltà. L’obiettivo, però, è di dover rafforzare il centrocampo, falcidiato dagli infortuni, e di ringiovanire la difesa.