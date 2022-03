Juventus, si fa sul serio per Renato Sanches: c’è l’intesa

Renato Sanches Juve: possibile faccia a faccia con l’entourage. C’è l’intesa per quanto riguarda il centrocampista portoghese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Renato Sanches potrebbe essere un nome caldo per l’estate della Juventus. In scadenza con il Lille nel 2023 potrebbe anche essere ceduto a costi contenuti rispetto al suo reale valore.

I bianconeri hanno già un’intesa con l’entourage per un faccia a faccia durante la sosta per le nazionali per capirne di più sul centrocampista portoghese.