Juventus, il ritorno di Pogba è possibile ad una sola condizione

Pogba Juventus: il ritorno del centrocampista francese possibile solo ad una condizione. Tutti i dettagli

Paul Pogba non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United salvo sorprese e potrebbe diventare un colpo a zero importante per diverse squadre.

La Juventus è sempre alla finestra per il francese che però dovrebbe dimezzarsi lo stipendio per tornare in bianconero. Attualmente il centrocampista guadagna 13 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.