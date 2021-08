Calciomercato Juventus: Kean convince per tre motivi. I dettagli

Calciomercato Juventus: Kean convince il club per tre motivi. Le ultime sul sostituto di Cristiano Ronaldo in bianconero

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe Moise Kean il prescelto della Juve per prendere il posto in attacco di Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United. La trattativa con l’Everton sarebbe già in fase avanzata, tanto che il centravanti italiano potrebbe raggiungere Torino già tra oggi e domani. Si lavora ad un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Kean è un pallino del direttore Cherubini, e sarebbe il prescelto per tre motivi: conosce l’ambiente bianconero, ha già lavorato con Massimiliano Allegri e può agire sia da centravanti che da esterno.

