Calciomercato Juventus: Kolo Muani vede solo bianconero. Si chiude a questa cifra con il PSG… La fumata bianca è sempre più vicina

Un solo, unico e irremovibile obiettivo domina il mercato della Juventus: il ritorno di Randal Kolo Muani. La trattativa per riportare l’attaccante francese a Torino prosegue senza sosta, alimentata da una certezza che sovrasta ogni altra dinamica: la volontà ferrea e totale del giocatore di tornare a vestire la maglia bianconera. Questo desiderio si è trasformato nel vero e proprio motore della negoziazione, un fattore che la dirigenza della Signora sta sfruttando con abilità per indirizzare l’operazione verso la sua fumata bianca.

Nonostante le insistenti e cicliche voci di mercato che lo hanno accostato ad altri prestigiosi club europei, primo tra tutti il Newcastle, l’attaccante francese ha in testa solo e soltanto la Juve. Questa non è una semplice preferenza, ma il frutto di un patto siglato e che dura ormai da giugno. Da quel momento, infatti, Kolo Muani non ha mai ascoltato o parlato con nessun altro club. Ogni presunto interesse è stato smentito dai fatti: non esiste alcuna trattativa parallela, nessuna esitazione. Nella mente del centravanti classe 1998 c’è unicamente il suo futuro a Torino. Questa fedeltà assoluta rappresenta l’arma più potente nelle mani della Juventus, che continua a dialogare con il Paris Saint-Germain.

I contatti tra i due club sono ormai giornalieri e costanti, con l’obiettivo comune di definire gli ultimi dettagli di un accordo già ben delineato. L’intera operazione si chiuderà sulla base di un pacchetto complessivo da 55 milioni di euro. La formula scelta, strategica per le finanze bianconere, sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che permette di posticipare l’investimento più significativo. La trattativa è entrata nella sua fase finale e la Juventus, forte della parola del giocatore, è estremamente fiduciosa di poter regalare a Igor Tudor il suo attaccante preferito in tempi molto brevi. L’attesa sta davvero per finire.