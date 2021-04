Calciomercato Juventus, Pepe dà un indizio sul futuro di Ronaldo

Pepe, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, ha svelato un retroscena importante sul futuro del numero sette della Juventus

Le voci sul possibile addio a fine stagione di Cristiano Ronaldo continuano a rincorrersi. Secondo alcuni quotidiani spagnoli nel caso ci fosse un contatto con il Real Madrid, avverrebbe soltanto a fine stagione.

Intanto il compagno di Cr7 in nazionale, Pepe, svela un retroscena sul futuro del fenomeno portoghese:«Lui a Torino è felice e in fondo spero possa restare lì, anche perché ha un altro anno di contratto, per continuare a rappresentare il Portogallo all’estero».