Calciomercato Juventus: Ramsey e Rabiot sott’occhio in Premier

Calciomercato Juventus, Rabiot e Ramsey potrebbero finire in Premier League, il primo sta recuperando punti, il secondo meno.

ENTRAMBI– Rabiot, in grande recupero negli ultimi tempi ma il mercato su di lui resta vivo: Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle si starebbero interessando, secondo Tuttosport. Molto seguito anche Ramsey, sempre oltremanica, terra che conosce molto bene per aver già militato in Premier League.