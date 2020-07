Juve, le due facce del centrocampo: Rabiot convince, Ramsey può partire

Adrien Rabiot si è finalmente calato nel mondo Juve mentre Aaron Ramsey continua a non convincere: il gallese andrà via?

Due facce della stessa medaglia bianconera. Da una parte Adrien Rabiot che, sembra, finalmente essersi calato nella realtà juventina. Dall’altra Aaron Ramsey, che continua a non convincere a pieno. Nonostante i tre gol realizzati in campionato, il gallese ha avuto un rendimento molto negativo, soprattutto dopo il lockdown.

Ecco perché la Juve, scrive Tuttosport, non chiude a una sua partenza già a settembre. Le sirene dalla Premier sono concrete e per i bianconeri si tratterebbe di una plusvalenza importante visto che l’ex Arsenal è stato preso a parametro zero.

Tutt’altra storia per il francese. Il rendimento post lockdown di Rabiot ha convinto la Juventus. Non solo per il super gol segnato con il Milan, ma anche la personalità mostrata nelle ultime settimane. Il centrocampista piace a Sarri che lo ha usato con grandissima continuità dopo il lockdown. Ecco perché Adrien parrebbe essersi guadagnato la conferma in bianconero anche nella prossima stagione.