Calciomercato Juventus: in bilico le conferme di Kalulu e Conceição? Il punto su riscatti e strategie future dei bianconeri

La Juventus continua a riflettere sulle prospettive future di alcuni giocatori in rosa, il cui destino dipende inevitabilmente dalla possibilità di riscatto da parte delle squadre che ne detengono ancora i diritti contrattuali.

Tra i nomi in questione spiccano quelli di Kalulu, Conceição e Kolo Muani. Per quanto riguarda quest’ultimo, il trasferimento definitivo non sembra essere in discussione: il Milan incasserà 14 milioni di euro. Diversa è invece la situazione degli altri due giocatori, per i quali la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rivelarsi un elemento cruciale. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport”.