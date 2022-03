La Juventus prepara la rivoluzione post Champions: diversi i giocatori in bilico

Calciomercato Juventus, il club prepara la rivoluzione dopo l’eliminazione in Champions. Ben sette i calciatori il cui futuro è ancora da valutare

Dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Villareal, la Juventus starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione sul mercato. Diversi i giocatori a rischio per l’estate.

Dybala, Bernardeschi e De Sciglio hanno il contratto in scadenza. Kean e Morata potrebbero non essere riscattati e a rischiare il posto ci sarebbero anche Arthur e Rabiot. Lo riporta SportMediaset.