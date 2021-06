Calciomercato Juventus: Rovella pedina di scambio per Locatelli

Nicolò Rovella potrebbe arrivare in anticipo alla Juve per portare in bianconero Locatelli. L’idea della società

Nicolò Rovella dovrebbe rimanere in prestito al Genoa ancora un altro anno ma, da come rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il giovane potrebbe arrivare alla Juve un anno in anticipo. Il suo arrivo alla Juve, però, non sarebbe permanente.

Il giovane centrocampista, infatti, potrebbe essere girato al Sassuolo per arrivare a Locatelli. Sarebbe questa l’operazione alla quale la Juve starebbe pensando per arrivare al giocatore neroverde.