Calciomercato Juventus: Weah lascia il ritiro. Le cifre dell’affare con l’OM, l’americano chiude così la sua avventura in bianconero

La Juve e Timothy Weah si salutano. L’esterno statunitense ha lasciato all’alba il ritiro bianconero di Herzogenaurach per volare in Francia e definire gli ultimi dettagli burocratici con l’Olympique Marsiglia. Il trasferimento è ormai completato, con i due club che hanno definito l’accordo in ogni sua parte nelle ultime ore.

La partenza di Weah dalla sede del ritiro tedesco rappresenta il segnale definitivo della chiusura dell’operazione, dopo alcuni giorni in cui si era lavorato sugli ultimi bonus da inserire nell’accordo e sulle modalità di pagamento. Il giocatore era già stato escluso dagli allenamenti per due giorni consecutivi e attendeva soltanto il via libera.

I dettagli dell’accordo: affare da 18 milioni complessivi

La cessione si è chiusa sulla base di un pacchetto complessivo da 18 milioni di euro. La formula prevede 1 milione per il prestito oneroso, 14 milioni per l’obbligo di riscatto e altri 3 milioni legati a bonus, basati su rendimento individuale e piazzamento finale del Marsiglia in campionato. Un’intesa che ha accontentato entrambe le parti, sbloccata soprattutto grazie alla definizione delle condizioni accessorie nelle ultime ore.

Per la Juventus si tratta di una cessione strategica, che permette di incassare una somma importante da reinvestire sul mercato per rafforzare la rosa di Tudor. Per Weah, invece, arriva una nuova opportunità in Ligue 1 con un club che ha spinto molto per averlo e gli garantirà un ruolo centrale nel progetto tecnico.

La Juve ora accelera per sostituirlo

Con Weah ormai fuori dai giochi, la dirigenza bianconera è pronta a spingere sull’acceleratore per trovare il suo sostituto. Tra i nomi nella lista figurano Molina, Singo, Dodo, Clauss e Palestra, mentre resta viva anche la pista Widmer. Tudor attende rinforzi e la Juventus è ora pronta a chiudere un nuovo colpo.