Calciomercato Lazio, bloccato Luis Suarez del Watford: l’attaccante colombiano è in prestito al Real Saragozza

La Lazio si sta già muovendo per la prossima stagione e come si apprende sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi avrebbe già bloccato l’attaccante del Watford Luis Suarez.

Il colombiano – si legge – è in prestito al Saragozza in Spagna e costa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Bisognerà trovare l’accordo con la famiglia Pozzo, ma a quanto pare non sembrano esserci problemi.