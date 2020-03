Calciomercato Lazio, Giroud idea numero uno: sul francese anche l’Inter

Calciomercato Lazio, Giroud rimane l’idea numero uno: sul francese anche l’Inter, attenzione al Tottenham

La Lazio non molla Olivier Giroud. L’attaccante francese del Chelsea, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, si libererà a parametro zero dai Blues al termine di questa stagione.

Sul giocatore ci sono però tante squadre, tra cui l’Inter. I nerazzurri, che hanno tentato l’assalto all’ex Arsenal in inverno, potrebbero riprovarci nella prossima sessione di mercato. Attenzione però al Tottenham, che potrebbe trattenere il giocatore a Londra.