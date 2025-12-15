Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek obiettivo numero uno? Intanto arriva il pressing della squadra biancoceleste

Lazio News
Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Loftus-Cheek: Sarri sogna il rinforzo a centrocampo
Il Calciomercato Lazio entra sempre più nel vivo con l’avvicinarsi della sessione invernale e, tra i nomi che tornano prepotentemente d’attualità, spicca quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Milan rappresenta un profilo che in casa biancoceleste conoscono molto bene, soprattutto per il legame con Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto probabilmente il momento più alto della sua carriera ai tempi del Chelsea.
Nel mosaico tattico della Lazio, Loftus-Cheek è considerato il tipo di centrocampista che manca: fisicità, capacità di inserimento, gol nelle gambe e qualità tecnica. Caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco di Sarri e che rendono l’inglese uno degli obiettivi più affascinanti del Calciomercato Lazio. I due si sono solo sfiorati in passato, ma ora i loro destini potrebbero finalmente incrociarsi.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Loftus-Cheek avrebbe già manifestato apertura verso un trasferimento in biancoceleste. Il centrocampista è in uscita dal Milan, dove percepisce un ingaggio importante da circa 4 milioni di euro a stagione. Un ostacolo non da poco per la Lazio, ma la notizia più significativa riguarda proprio la disponibilità del giocatore a venire incontro al club capitolino.
Sempre secondo il quotidiano, Loftus-Cheek sarebbe disposto a spalmare il proprio stipendio su più stagioni pur di ritrovare Sarri e rilanciarsi in un ambiente che lo considera centrale nel progetto tecnico. Un segnale forte, che alimenta le speranze del Calciomercato Lazio, pur senza nascondere le difficoltà dell’operazione.
L’affare resta complesso e subordinato a una serie di incastri. Le eventuali cessioni di giocatori come Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru non basterebbero: per chiudere, la Lazio dovrà liberare spazio anche a livello di ingaggi più pesanti. La pista Loftus-Cheek va quindi seguita con attenzione: difficile, ma non impossibile immaginare l’ex Chelsea con la maglia biancoceleste nel prossimo futuro.
