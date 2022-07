Calciomercato Lazio, non solo i biancocelesti su Mertens: c’è un altro club di Serie A

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero una concorrente nella corsa a Dries Mertens

La Lazio cerca un vice Immobile e il nome di Dries Mertens circola con insistenza in ambiente biancoceleste, soprattutto per la presenza di Maurizio Sarri sulla panchina laziale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, un altro club di Serie A avrebbe messo nel mirino il belga.

Simone Inzaghi cerca infatti una seconda punta per la sua Inter e Marotta avrebbe messo Mertens in cima alla lista dei desideri. I nerazzurri devono prima piazzare Sanchez per puntare poi al belga.

