Calciomercato Lazio, occhi puntati sul colombiano Suarez. Il centravanti del Real Saragozza piace a Simone Inzaghi

Si chiama Luis Suarez, ma non è l’attaccante del Barcellona. La Lazio sta seguendo un profilo interessante: il colombiano, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, può inserirsi al meglio nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Il classe 1997 – si legge – potrebbe essere un altro colpo dell’era Tare. Sarà lui il vice-Immobile nella prossima stagione? Il tutto dipenderà anche dalle scelte del club spagnolo.