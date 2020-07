Calciomercato Lazio, per l’attacco piace Borré del River Plate

Secondo quanto riportato da Ole, la Lazio sarebbe interessata all’acquisto di Rafael Santos Borré del River Plate

La Lazio sarebbe interessata al giocatore del River Plate, Rafael Santos Borré, per completare il proprio reparto offensivo della prossima stagione. All’attaccante del club argentino sarebbero interessati anche Betis Siviglia, Crystal Palace e Porto.

Il calciatore colombiano è in rottura con il proprio club ed è quindi probabile che venga ceduto nella prossima sessione di mercato. Borré si troverebbe pure lontano da Buenos Aires, città del River Plate, in quanto è a Nunez de Cali, in Colombia.