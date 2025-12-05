Calciomercato Lazio, Raspadori nel mirino? Una rivale vuole mettere il bastone tra le ruote ai biancocelesti

Calciomercato Lazio: Raspadori torna tra i nomi caldi, sfida aperta con la Roma. La situazione non lascia dubbi

Il Calciomercato Lazio potrebbe riaccendersi attorno a un vecchio obiettivo: Giacomo Raspadori. L’attaccante, passato dal Napoli all’Atletico Madrid soltanto pochi mesi fa, è nuovamente al centro delle voci di mercato. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di un giocatore non del tutto soddisfatto dello spazio trovato in Spagna e pronto a valutare un ritorno in Serie A qualora dovessero aprirsi spiragli concreti.

Secondo quanto riportato dai quotidiani sportivi, non è solo la Lazio ad averlo messo nel mirino: anche la Roma di Gasperini avrebbe individuato in Raspadori un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. I giallorossi, alla ricerca di nuovi esterni e di soluzioni duttili in attacco, avrebbero già avviato i primi colloqui con l’entourage del calciatore. L’ex Napoli, dal canto suo, non avrebbe escluso la possibilità di cambiare nuovamente squadra, aprendo potenzialmente la porta a un nuovo capitolo della sua carriera.

Per quanto riguarda il Calciomercato Lazio, il nome di Raspadori non è una novità. Nei mesi scorsi i biancocelesti avevano mostrato grande interesse, considerandolo un elemento perfetto per il sistema offensivo di Maurizio Sarri. La capacità del giocatore di svariare su tutto il fronte d’attacco, di giocare sia come seconda punta sia come esterno, lo rende un profilo estremamente versatile e coerente con le richieste del tecnico toscano. Tuttavia, il blocco del mercato aveva impedito alla società di formulare un’offerta concreta.

Con la sessione di gennaio ormai alle porte, la Lazio potrebbe ripresentarsi alla finestra qualora la situazione normativa si sbloccasse. Sarri ha fatto capire chiaramente di voler ampliare le rotazioni offensive, e Raspadori rappresenterebbe un’opportunità di grande valore tecnico. Molto dipenderà però dall’Atletico Madrid, che avrà l’ultima parola su un eventuale prestito o una cessione.

La sensazione è che il derby capitolino possa vivere anche fuori dal campo: Calciomercato Lazio e Roma si ritrovano infatti su una pista comune, entrambe interessate a un talento italiano ancora giovane e con ampi margini di crescita. Gennaio si avvicina, e la corsa a Raspadori potrebbe diventare una delle storie più calde del mercato invernale.

