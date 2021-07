Calciomercato Lazio: Santos Borrè è a un passo dall’Eintracht Francoforte

Santos Borrè sembra allontanarsi dalla Lazio. L’attaccante è a un passo dall’Eintracht Francoforte: i dettagli

Santos Borrè è un nome che da tempo è sul taccuino della Lazio. L’attaccante pareva aver comunque dato priorità alla squadra biancoceleste, ma ora la situazione potrebbe davvero essere cambiata.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport DE il colombiano sarebbe a un passo dall’Eintracht Francoforte, alla ricerca di un sostituto per André Silva, vicinissimo alla cessione al Lipsia. Il calciatore, che andrà in scadenza con il River Plate, avrebbe trovato un accordo con i teutonici per un contratto quinquiennale.

