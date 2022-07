Calciomercato Lazio, Sarri non è ancora soddisfatto: due richiesta a Lotito

Calciomercato Lazio: Sarri non sarebbe ancora del tutto soddisfatto e avrebbe fatto altre due richiesta a Lotito

I sette rinforzi arrivati finora non soddisfano ancora completamente Maurizio Sarri. Maximiano, Casale, Romagnoli e Marcos Antonio riempiono il vuoto lasciato nell’assetto titolare da Strakosha, Luiz Felipe e Leiva, e da Acerbi, che sta aspettando una nuova destinazione. Gli arrivi di Vecino e Cancellieri sono stati previsti come alternative in mediana e in avanti. Sinora la società biancoceleste ha messo in uscita circa 46 milioni (bonus compresi) di euro.

Il tecnico bianoceleste però, come riportato da La Gazzetta Sportiva, vuole di più e precisamente un terzino sinistro e un centrocampista. Emerson Palmieri, già col tecnico al Chelsea, è l’obiettivo indicato da tempo. Intriga molto l’opzione Udogie dell’Udinese: operazione però molto gravosa sul piano economico. In lista pure Valeri della Cremonese. Ma prima di tutto si sta cercando di vendere Hysaj.

