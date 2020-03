Calciomercato Lazio, se parte Milinkovic c’è Szoboszlai

Calciomercato Lazio, se parte Milinkovic-Savic i biancazzurri potrebbero virare su Szoboszlai del Salisburgo

Dominik Szoboszlai è l’alternativa a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rimarrà alla Lazio, ma in caso di partenza i biancazzurri hanno già l’alternativa pronta.

Il centrocampista ungherese, in forza al Salisburgo, sarebbe un investimento in chiave futura: 19 anni all’anagrafe, il classe 2000 ha già collezionato circa 70 presenze in carriera e 20 gol. Un ottimo elemento da monitorare in vista del mercato estivo.