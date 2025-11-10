Calciomercato Lazio, tante cessioni in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: possibili cessioni a gennaio per i giocatori in ombra

Il Calciomercato Lazio potrebbe entrare in una fase molto intensa già a partire da gennaio, con la società biancoceleste pronta a valutare alcune cessioni strategiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare Formello a causa di un rendimento altalenante e di un minutaggio ridotto. La dirigenza, guidata da Maurizio Sarri, intende sbloccare il mercato invernale intervenendo sia in uscita sia in entrata per rinforzare la squadra nella seconda parte della stagione.

Tra i nomi in bilico c’è Mandas, il quale fatica a trovare spazio sotto la gestione di Sarri, a differenza della passata stagione con Baroni. L’ex Spezia Provedel, infatti, ha convinto pienamente con le sue prestazioni: fino a oggi ha parato 43 conclusioni su 50 subite, rendendo difficile qualsiasi chance per Mandas di rilanciarsi in campionato. La possibile partenza di Mandas potrebbe rappresentare un’opportunità per la Lazio di liberare spazio nel reparto e destinare risorse per rinforzi mirati durante il Calciomercato Lazio di gennaio.

Altri giocatori a rischio partenza includono Noslin, Dele-Bashiru e Belahyane. Dele-Bashiru, attualmente fermo per infortunio, potrebbe valutare un trasferimento per ritrovare continuità, mentre Belahyane non sta trovando spazio nemmeno con il centrocampo in piena emergenza, rendendo probabile una sua cessione a titolo temporaneo o definitivo. Infine, Nuno Tavares appare lontano dalla forma della passata stagione, quando aveva già collezionato 8 assist in Serie A a questo punto del campionato. Va ricordato che l’Arsenal detiene ancora il 35% sulla futura rivendita del giocatore, aspetto che potrebbe influenzare la strategia della società capitolina durante il Calciomercato Lazio.

L’arrivo di gennaio rappresenterà quindi un momento cruciale per la Lazio, non solo per eventuali acquisti mirati, ma anche per sfoltire la rosa e dare maggior spazio ai giocatori più in forma. La gestione di Sarri sarà fondamentale per valutare chi potrà essere valorizzato e chi, invece, potrebbe cercare fortuna altrove.

In sintesi, il Calciomercato Lazio di gennaio si prospetta come un momento chiave per ridisegnare la squadra e migliorare il rendimento complessivo. Le possibili partenze di Mandas, Noslin, Dele-Bashiru, Belahyane e Nuno Tavares potrebbero liberare risorse e consentire interventi mirati sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la Lazio per la seconda parte della stagione e mantenere alta la competitività della rosa.

