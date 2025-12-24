Calciomercato Lazio, Tavares è ormai pronto a lasciare la squadra biancoceleste. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: l’Al-Ittihad apre la pista. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio potrebbe registrare un addio inaspettato già a gennaio: Nuno Tavares potrebbe lasciare la capitale dopo solo un anno e mezzo. Nonostante lo sblocco del mercato in entrata, la società biancoceleste valuta l’ipotesi di cedere il terzino portoghese, che nelle ultime settimane è scivolato nelle gerarchie di Maurizio Sarri. L’Al-Ittihad, guidato da Sergio Conceicao, ha manifestato interesse concreto per l’ex Arsenal, pronto ad aprire alla destinazione in Arabia Saudita, a patto che i due club trovino un accordo sul trasferimento.

In questa prima parte di stagione, Tavares ha collezionato appena dieci presenze, di cui nove in campionato e una in Coppa Italia, totalizzando 533 minuti complessivi senza gol o assist. Un rendimento distante dai livelli mostrati sotto la guida di Baroni, quando il portoghese era considerato un esterno di grande impatto offensivo. Il ritorno di Sarri e le sue scelte tattiche hanno penalizzato Tavares, che è stato scalzato da Pellegrini, più affidabile sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Proprio questa situazione apre alla possibilità di una cessione già a gennaio nel contesto del Calciomercato Lazio, con l’agente del calciatore al lavoro per trovare una soluzione immediata. Non è escluso, comunque, che l’operazione possa slittare a giugno, in base agli sviluppi del mercato e alle offerte ricevute.

Per la Lazio, liberarsi dell’ingaggio di Tavares permetterebbe di fare spazio a nuovi innesti, rispondendo alle richieste di Sarri che punta a rinforzare diverse zone del campo, dal mediano all’attaccante. L’addio del terzino portoghese rappresenterebbe quindi una svolta nel Calciomercato Lazio, aprendo nuove possibilità di mercato per la sessione invernale e per la prossima estate.