Lazio, tre nomi per la fascia: Sarri ha scelto

La Lazio ha tre nomi per rinforzare le corsie laterali, Sarri ha le idee chiare e vorrebbe Udogie dell’Udinese

La Lazio sta ancora lavorando sul mercato per diversi profili. Se l’arrivo di Provedel è al momento bloccato dallo Spezia per mancanza di un sostituto, i biancocelesti stanno ancora valutando alcune idee per le corsie.

Tre i nomi nella lista: Udogie, Valeri e Emerson Palmieri. Sarri non ha dubbi e ha puntato il dito sull’esterno dell’Udinese, ma il costo è di 20 milioni. L’italo-brasiliano del Chelsea è quello per costi e esperienza quello più facile vista la scadenza del contratto e la possibilità di strapparlo in prestito con riscatto. Il terzino della Cremonese sarebbe la sorpresa oltre che un ritorno visto che è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.