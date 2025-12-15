Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel fortemente ricercato dalle big. La situazione non lascia dubbi!

Calciomercato Lecce: Tiago Gabriel, il nuovo gioiello scoperto da Corvino

Il Calciomercato Lecce continua a essere un punto di riferimento in Serie A per intuizioni e colpi a basso costo destinati a trasformarsi in autentiche plusvalenze. L’ultimo capolavoro porta la firma di Pantaleo Corvino e si chiama Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese che in pochi mesi è passato dall’anonimato al ruolo di rivelazione del campionato. Arrivato lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora per circa un milione di euro, il centrale classe 2004 ha visto crescere il proprio valore in maniera esponenziale grazie a prestazioni solide e continue.

La sua esplosione è strettamente legata al lavoro svolto con Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Lecce ha creduto subito nelle potenzialità del ragazzo, migliorandone la fase difensiva e valorizzando qualità non comuni per un giocatore della sua stazza. Alto 1,94 metri, Tiago Gabriel abbina forza fisica, velocità e una sorprendente eleganza palla al piede. La sua duttilità è un ulteriore punto di forza: all’occorrenza può infatti adattarsi anche al ruolo di terzino destro.

Le parole di Di Francesco dopo la vittoria contro il Pisa sono emblematiche: “Tiago sta crescendo, Falcone e Gaspar lo stanno aiutando molto”. In quella partita il portoghese ha dominato in marcatura, vincendo la maggior parte dei duelli aerei e a terra. I numeri certificano il suo impatto: precisione nei passaggi superiore al 91% e grande personalità nelle uscite dal basso.

Un rendimento del genere non poteva passare inosservato e infatti il Calciomercato Lecce è entrato nel vivo. Secondo Il Corriere dello Sport, diversi top club italiani ed europei stanno monitorando il difensore. In Serie A lo seguono Inter e Juventus, mentre dall’Inghilterra sono arrivati sondaggi da Premier League come West Ham e Brentford.

Il Lecce, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo talento. La valutazione fissata dal club giallorosso è chiara: servono almeno 40 milioni di euro per aprire una trattativa. Forte delle precedenti operazioni di successo, la società salentina vuole aspettare il momento giusto. Gennaio non è in agenda: Tiago Gabriel resta al centro del progetto e rappresenta una certezza assoluta per il presente e il futuro del Lecce.

