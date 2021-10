Lewandowski, futuro al City? «Possibile destinazione»

Pini Zahavi, procuratore di Robert Lewandowski, non nasconde la possibilità di un trasferimento del suo assistito al Manchester City

Quale sarà il futuro di Robert Lewandowski? Nonostante le smentite di un addio, il rinnovo con il Bayern Monaco non è ancora arrivato e le possibilità di un addio del polacco a fine stagione sono in rialzo.

Come non bastasse, la BILD, ha contattato telefonicamente il procuratore Pini Zahavi, che ha definito come “possibile destinazione” per il suo assistito il Manchester City, club alla ricerca di un numero nove.