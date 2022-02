United Pogba, due club di Premier tentano il francese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pogba Juve, la strada ora è più in salita rispetto al passato: due club di Premier League fanno sul serio. Le ultime

Paul Pogba è in uscita dal Manchester United. Ancora non è arrivato il rinnovo e potrebbe lasciare a zero per la seconda volta i Red Devils.

Oltre alla Juventus, sul francese ci sono anche altri due club di Premier League. Chelsea e Arsenal sono pronte a duellare per il centrocampista, anche il PSG sulle tracce di Pogba. Lo riporta il Telegraph.